Игорь Кобзев: «Научное сообщество надо привлекать к антисанкционной работе»

На заседании штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона губернатор Иркутской области обсудил с научным сообществом перспективы импортозамещения и вопросы взаимодействия с учёными по этой теме.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Привлечение научного сообщества к нашей антисанкционной работе – один из важных вопросов, – подчеркнул глава региона. – В конце апреля президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы десятилетием науки и технологий. Это позволит привлечь молодежь в науку, усилит роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

На заседании заслушали доклады о перспективных разработках сибирских ученых и внедрении результатов научных исследований в реальный сектор экономики, о программе представительства Фонда «Сколково».

– Уверен, идеи и предложения, которые мы услышали, будут в ближайшем будущем реализованы. Хотелось бы, чтобы все вузы региона, а также научные институты не только в теории, на уровне обсуждений, а практически включились в нашу совместную работу. Считаю, что в каждой такой организации должен быть создан Центр компетенций по решению антикризисных задач. Для экономики региона сейчас важны не только инжиниринг и консалтинг, но и компетенции по популяризации среди населения того же инженерного предпринимательства, а это уже медиатехнологии и вопросы социальной психологии, – прокомментировал Игорь Кобзев.

Он также подчеркнул, что сейчас важно собрать вместе людей, имеющих и теоретические, и практические знания, определить возможности и распределить задачи.

О механизмах государственной поддержки проектов, направленных на импортозамещение, на заседании доложила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.



В настоящее время на специальном сервисе импортозамещения зарегистрированы 154 компании Иркутской области и 2806 видов продукции, производимых в регионе.

Также в рамках повестки рассмотрели вопросы, связанные с транспортировкой угольных грузов, контролем цен на жизненно важные товары и продукты питания, ситуацией на рынке труда и строительством значимых социальных объектов.



Игорь Кобзев особо отметил, что 3 мая Владимир Путин подписал указ, которым устанавливается применение ответных санкций против отдельных недружественных государств, в связи с чем губернатор поручил региональному министерству экономического развития в месячный срок подготовить план мероприятий по реализации этого указа.