К ремонту улицы Седова приступили в Иркутске

Протяженность участка от Байкальской до Провиантской – более одного километра, рассказали в мэрии.

Ремонт начали с демонтажа старых бордюров и основания тротуаров.

«На улице Седова заменим основания. Проект предусматривает обустройство тротуаров и газонов, замену бордюров. Будет смонтировано новое освещение. Планируем перенести опору контактной сети троллейбусов с тротуаров», – рассказал директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.

Ремонтировать улицу Седова будут круглосуточно.

Основной объем работ подрядчик планирует выполнять в ночное время, чтобы не перекрывать движение на данном участке.