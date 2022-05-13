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К ремонту улицы Седова приступили в Иркутске

Протяженность участка от Байкальской до Провиантской – более одного километра, рассказали в мэрии.

Ремонт начали с демонтажа старых бордюров и основания тротуаров.

«На улице Седова заменим основания. Проект предусматривает обустройство тротуаров и газонов, замену бордюров. Будет смонтировано новое освещение. Планируем перенести опору контактной сети троллейбусов с тротуаров», – рассказал директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.

Ремонтировать улицу Седова будут круглосуточно.

Основной объем работ подрядчик планирует выполнять в ночное время, чтобы не перекрывать движение на данном участке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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