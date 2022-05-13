Альфа-Банк – лучший банк по версии BANKIROS AWARDS 2021

Альфа-Банк стал лучшим среди крупных банков по версии одного из ведущих маркетплейсов – Bankiros.ru по итогам 2021 года.

При оценке экспертный совет первой ежегодной премии BANKIROS AWARDS 2021 учитывал качественные и количественные результаты номинантов в 2021 финансовом году.

Цель премии — показать достижения и перспективы в банковской сфере, определить лидеров, на которых нужно равняться, и познакомить общество с профессионалами, которые работают в России.

Bankiros.ru – финансовый сервис со структурированной актуальной информацией о банках и их услугах по всей России.