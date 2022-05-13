Продажи новых авто в апреле рухнули в 5 раз

Побит антирекорд «черного апреля» 2020. В апреле 2022 было продано 32,7 тысячи новых машин — почти в пять раз меньше, чем год назад, и на 16% меньше, чем в локдаун, в апреле 2020-го. Ключевые модели Lada отметились падением ниже рынка — до 82%. При этом два бренда (Exeed и Isuzu) все же смогли показать положительную динамику. Снижению дефицита новых машин на рынке в мае-июне может способствовать отлаженный механизм параллельного импорта.

Эксперты «Открытие Авто» проанализировали итоги апреля 2022 года в авторитейле. Практически полное отсутствие поставок новых машин и заградительные цены на многие бренды обрушили продажи через салоны до рекордно низкого уровня. Ни для дилеров, ни для дистрибьюторов новостей, которые можно было бы назвать положительными, не оказалось: бизнес продолжал сжиматься, порой закрываться, в лучшем случае — переформатироваться на машины с пробегом. Относительно хорошие новости появлялись только для покупателей: авторитейлеры корейских и китайских марок были вынуждены вновь начать предоставлять скидки, а автокредитование, замеревшее в марте, в апреле стало возвращаться к жизни.

От бизнеса осталась пятая часть

В свете последних событий даже относительно скромные результаты продаж весенних месяцев прошлого года оказываются абсолютно недостижимыми. Ни одна из тех марок, продажи которых составляли основу российского авторитейла, не смогла в апреле реализовать хотя бы 10 тысяч автомобилей. По сути, сейчас на рынке ежемесячно продается лишь пятая часть новых машин от тех, что реализовывались в весенние месяцы прошлого года.

Из хороших новостей: некоторые модели основных популярных марок стали предлагаться по ценам ниже мартовских на 15-18%. Но даже такая вынужденная мера почти не помогает бизнесу. Всего за первые 4 месяца текущего года было продано 293,8 тысяч новых а/м (-43% к январю-апрелю 2021 года).

Рынку помог трафик третьей декады апреля

Дорогие автосалоны, созданные по стандартам брендов Европы, Японии и Америки, если не закрылись совсем, то переформатированы под продажу автомобилей с пробегом. Редкие островки жизни можно было наблюдать там, где были прописаны дилерские центры Lada, Hyundai, Kia и ряда «китайцев». Именно так в нескольких словах можно описать картину авторитейла России в апреле текущего года. Продажи новых машин за второй месяц весны составили 32,7 тысячи «штук», упав на 78,5% по сравнению с апрелем прошлого года.

Большую часть месяца дилеры фиксировали многократное снижение трафика даже относительно отнюдь не бойкого марта. Разве что в последней декаде апреля, в преддверии длинных майских праздников, люди все же стали интересоваться машинами. Но заградительные, почти остановившие продажи цены, чаще всего не позволяли завершить сделки.

Кратное падение продаж продемонстрировали все лидеры рынка

При этом товара, к примеру, у Lada было вполне достаточно. Даже в регионах счет машин в наличии нередко шел на десятки, у крупных московских дилеров марки складские запасы исчислялись сотнями автомобилей. Тем не менее, вся сеть бренда из Тольятти смогла реализовать лишь 8,5 тысячи автомобилей, на 78% меньше, чем в апреле прошлого года. Лидером марки стала Granta, по которой состоялось 2 598 продаж (-82%). Vesta приобрели 1 977 покупателей (-82%). По первой модели завод в перспективе двух-трех месяцев сможет поддерживать производство за счет выпуска упрощенных версий без импортных ABS и надувных «эйрбегов». Более современная Vesta оказалась под более серьезной угрозой из-за большего количества электронных компонентов, особенно у той рестайлинговой версии, дебют которой в салонах должен был состояться в марте, но пока откладывается.

Склады марки Kia (продано в апреле 4,6 тысячи а/м или «минус» 76% к апрелю 2021 года) пополнялись благодаря производству на «Автоторе», где рождались все модели бренда для нашего рынка, за исключением Rio. Впрочем, достичь каких-либо значимых производственных рекордов в Калининграде не смогли. Запас машинокомплектов к концу апреля здесь оказался во многом исчерпан. Чтобы удержаться в лидерах продаж марки, питерскому Rio хватило 1 660 а/м (-74%), помогло наличие запаса машин у дилеров. Практически та же ситуация и по Hyundai (4 150 а/м, −73%). По седанам Solaris за апрель состоялось 1,8 тысячи продаж (-65% к апрелю 2021 года). Падение продаж Creta (1 162 а/м) оказалось еще интенсивней (-82%) — завод Hyundai-Kia под Санкт-Петербургом продолжал простаивать.

Бизнес прочих иностранные брендов, которые активно предлагали у нас раньше производители из Европы и Японии, а марки входили в десятку лучших, также сжался в апреле в разы. В Renault реализовали 2,2 тысячи а/м, −84%. Skoda продала 1,1 тысячи а/м, −89%. Остальные зарубежные бренды из топ-10 не смогли продать и тысячи «штук»: у Mitsubishi продажи составили 867 а/м (-58%), Volkswagen — 825 а/м (-91%), Toyota — 786 а/м (-91%), Nissan — 605 а/м (-84%).

Из всех официально представленных в России марок лишь Isuzu (89 а/м, +33%) и Exeed (403 а/м; +102%) отчитались о положительной динамике. Первый бренд прирос благодаря тому, что начал весной продавать новый вседорожник MU-Х. Второй также успел расширить модельный ряд. За марку можно было бы порадоваться особо. Но справедливости ради надо заметить, что ее рост обеспечен лишь низкой базой прошлого года. При этом еще в феврале текущего года продажи Exeed были значительно выше — превышали тысячу машин.

«Китайцы» хотят, но не могут

Остальные «китайцы» пока упускают шанс занять большую долю рынка. Хотят, но не могут расширить бизнес. Многим мешает логистика, на перестройку которой тех двух месяцев, что прошли с начала военной спецоперации, оказалось мало. Кроме этого, из-за новой волны коронавируса, разразившейся в Китае в апреле, ряд поставщиков из Восточных и Северо-Восточных провинций Поднебесной приостановили выпуск деталей. Кроме того, у дилеров чайна-марок остается еще немало машин, которые были закуплены в то время, когда официальный курс доллара в России был почти вдвое выше нынешнего. Реализовывать такой товар себе в убыток дилеры, естественно, не спешат.

Все эти проблемы продолжают отражаться на продажах. У Haval они составили 812 а/м (-73%). Судя по официальному сайту дистрибьютора, у марки остается еще порядка 2,5 тысяч автомобилей в наличии. Этого вполне хватит на пару месяцев полноценной работы дилеров. Chery отметила апрель цифрой 497 а/м (-83%), а у Geely было 433 сделки (-76%). Продажи остальных брендов из Поднебесной пока и вовсе перестали играть сколько-нибудь значимую роль и исчислялись в лучшем случае одной-двумя сотнями а/м. Впрочем, китайцы от планов расширения бизнеса не отказываются. Лишнее тому свидетельство — новые модели машин, которые уже анонсировали для нашего рынка Haval, Chery и Changan.

Вероятность ухода в «серую» зону

Ситуация с трафиком в первые майские дни опять ухудшилась. По ряду ключевых брендов его спад в первой декаде последнего месяца весны достигал относительно мая в 2021-м порядка 70% и 15-20% — относительно апреля 2022-го.

На этом фоне авторитейлу пытается помочь правительство. В частности, Министерство промышленности и торговли обнародовало перечень товаров, которые разрешено ввозить в нашу страну без согласия владельца торговой марки, то есть по параллельному импорту. Дилеры могут приобретать напрямую за рубежом автомобили практически любых марок, которые объявили о приостановке официального бизнеса в России. Если механизм будет отлажен, и авторитейлеры найдут средства на выкуп, таможню, транспортировку, а также на компенсацию неизбежных валютных рисков при конвертации, то наш рынок постепенно опять начнет наполняться новыми машинами зарубежных марок. В идеале в перспективе 4-5 месяцев это может привести к снижению нынешних заоблачных цен не только на премиальные, но и на массовые бренды.

Однако на другой чаше весов оказывается бизнес тех марок, включая российские, которые стремятся восстановить локальное производство автомобилей и наладить поставки. С увеличением количества новых «серых» машин они будут вынуждены снижать цены и работать с меньшей долей прибыли, что точно не улучшит их экономику.

Пока российские автозаводы простаивают. «Автотор» с 1 по 21 мая отправил рабочих в корпоративный отпуск. УAЗ не работает c 30 апреля по 14 мая, Haval — до 15 мая. Производство Lada Vesta в Ижевске остановлено как минимум до сентября. Выжившие дилеры продолжат работать в режиме максимальной экономии, стремясь быстрее продать только те машины, которые приобретены на заемные средства. У первой десятки ведущих дилеров счет машин на складах еще исчисляется тысячами. В мае-июне в ежемесячной официальной статистике продаж вероятно можно будет видеть 35-40 тысяч новых автомобилей.

Так или иначе, в перспективе нескольких месяцев официальные данные AEB будут говорить о дальнейшем сжатии автобизнеса: продажи не выйдут из зоны двузначного снижения. При этом успешное развитие параллельного импорта может привести к тому, что завезенные через разных посредников машины перестанут попадать в статистику бизнеса официальных дистрибьюторов многих иностранных марок. Информация о реальных сделках рискует стать столь же разрозненной, какой она была в конце 90-х — начале 2000-х годов.

*Открытие Авто — блок автобизнеса в группе банка «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к банку «Открытие» 1 мая 2022 года.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).