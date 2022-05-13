Заместитель Председателя Правления Газпромбанка выступит на ПМЭФ модератором дискуссии о потенциале российского рынка углеродных единиц

Заместитель Председателя Правления Газпромбанка Елена Борисенко выступит модератором экспертной дискуссии «Международная торговля углеродными единицами: российский потенциал» в рамках деловой программы юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума, который пройдет 15-18 июня 2022 года в КВЦ «Экспофорум».
Задачи по адаптации экономики к изменениям климата и снижению негативного воздействия на окружающую среду остаются актуальными. Декарбонизация – объективная реальность для компаний, продиктованная как изменением баланса спроса и предложения на целом ряде рынков, так и вводимыми международными ограничениями. Одним из механизмов стимулирования бизнеса к сокращению выбросов парниковых газов и внедрению низкоуглеродных технологий является система торговли углеродными квотами. Параллельно получили развитие добровольные рынки углеродных единиц как способ монетизировать реализуемые ответственными компаниями климатические проекты.
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«Текущая геополитическая ситуация не отменяет тех глобальных трендов, которые образовались в мире за последние 30 лет, начиная с Саммита Земли 1992 года в Рио-де-Жанейро. Более того, необходимость решения проблематики изменения климата приобрела ещё большую актуальность. Ещё больше увеличилась значимость нашей страны в благополучной климатической повестке мира. Разработка единых правил по созданию, оценке и торговле углеродными единицами и углеродными квотами станет одним из важнейших механизмов настоящего энергоперехода, важным вкладом в экологию и сохранение природы России. С этого года мы начинаем развивать рынок углеродных единиц в Российской Федерации, учитывая общемировой тренд, создаём лучшие практики для всех стран ЕАЭС. Планируем представить первые результаты в рамках 27-ой Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдёт в Египте в ноябре этого года», – отметила Елена Борисенко.
В рамках встречи эксперты обсудят специфику архитектуры формирующегося национального рынка углеродных единиц, существующий опыт участников добровольных рынков углеродных единиц, потенциальный объем рынка в рамках Сахалинского эксперимента и экономического эффекта для инвесторов, перспективы масштабирования региональных углеродных экспериментов, а также возможности интеграции национального рынка углеродных единиц в инфраструктуру рынков евроазиатского региона.