Специалисты фиксируют рост спроса на банковские ячейки в России

С конца февраля 2022 года по настоящее время спрос на банковские ячейки в России вырос в несколько раз. Чаще всего, согласно информации из открытых источников, клиенты хотят арендовать ячейку на год. По прогнозам аналитиков спрос на аренду ячеек будет только расти, так как в периоды рыночной нестабильности клиенты предпочитают наиболее консервативные методы сбережения накоплений. За комментарием о том, как обстоят дела с арендой ячеек во Владивостоке мы обратились к начальнику департамента розничного бизнеса одного из старейших и крупнейших банков региона АО «Дальневосточный банк» Татьяне Турановой.

— Татьяна Валерьевна, как вы оцениваете ситуацию с арендой банковских ячеек?

— Действительно, практически все российские банки отметили, что востребованность данной услуги возросла в разы. В точках присутствия Дальневосточного банка мы так же наблюдаем существенный рост спроса — заполняемость ячеек выросла на 30-50%, в зависимости от региона.

— Для каких целей чаще всего арендуют ячейку?

— Банковские ячейки традиционно пользуются устойчивым спросом. Это своего рода универсальный инструмент, как для хранения ценностей, так и для проведения сделок, например при купле-продаже недвижимости. Проведение сделок с использованием банковской ячейки существенно повышает надежность и безопасность сделки. Ячейки позволяют надежно хранить ценные вещи или документы, например акции, ювелирные украшения и даже предметы искусства, так как, например, в Дальневосточном банке вы сможете найти ячейки с размером до 50 см в высоту.

— Раз уж вы упомянули про надежность — насколько надежен такой способ хранения ценностей?

— Это как раз тот случай, про который можно смело говорить «надежно, как в сейфе». Банковские ячейки размещены в специально оборудованном помещении внутри банка — депозитарном хранилище или депозитарии. Данные помещения полностью изолированы, обладают несколькими степенями защиты, включая противопожарные. Сам факт аренды ячейки является банковской тайной и не подлежит разглашению.

— Банкиры часто делают акцент, что спрос вырос именно на аренду ячеек на год. Значит ли это, что я не могу арендовать ячейку на меньший срок?

— Вовсе нет. Например, в Дальневосточном банке арендовать ячейку можно от одного дня. Если в дальнейшем вам потребуется продлить срок аренды или по каким-то причинам досрочно расторгнуть договор аренды — достаточно обратиться к специалистам отделения, в котором у вас заключен договора аренды ячейки.

— Насколько сложный процесс оформления договора аренды ячейки?

— Аренда банковской ячейки давно перестала быть чем- то необычным и сложным. Сегодня для заключения договора достаточно обратиться с паспортом в любой из офисов банка, в котором размещен депозитарий. В дальнейшем пользоваться арендованной ячейкой вы также сможете только при предъявлении паспорта и наличии ключа от ячейки, либо ваше доверенное лицо при наличии должным образом оформленной доверенности.

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Комментарий эксперта:

Начальник агентства недвижимости Ростконтракт, Наталья Алексеевна Баранова, г. Владивосток:

Банковская ячейка — весьма полезный и надежный инструмент, который обеспечивает максимальную безопасность сделки купли-продажи недвижимости, служит гарантией передачи денег от покупателя продавцу при покупке жилья на вторичном рынке при расчете наличными. Работает это так: банк и обе стороны сделки заключают трехсторонний договор аренды ячейки. После этого покупатель закладывает деньги в ячейку в присутствии продавца. Получить данные средства покупатель сможет только после того, как предъявит сотрудникам банка зарегистрированный в Росреестре договор купли-продажи и договор ипотеки (при ее наличии). Ключ от ячейки сразу после сделки передается продавцу. В итоге покупатель уверен, что продавец не получит деньги до перехода права собственности, а продавец — что он получит оплату в полном объеме. Кроме того, депозитарные хранилища Дальневосточного банка оборудованы машинками для пересчета денег, что существенно облегчает пересчет наличности и дополнительно обеспечивает надежность.