Примсоцбанк запустил ипотеку для айтишников

Примсоцбанк запустил новую ипотечную программу. В рамках «Ипотеки для IT-специалистов с государственной поддержкой» представители данной сферы могут приобрести себе жильё на льготных условиях.

Ставка для сотрудников аккредитованных компаний в сфере информационных технологий составит от 4,3 % годовых. Максимальная сумма кредита для регионов с населением менее 1 миллиона человек составляет 9 млн. рублей, а для субъектов РФ, численность населения которых больше миллиона – 18 млн. руб. Минимальный первоначальный взнос 15 %.Срок кредита – от 3 до 30 лет. Максимальная ставка по программе 5%.

По словам Ильи Ткачука, начальника управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», программа позволит программистам не только улучшить жилищные условия, но и развивать престижность профессии и потенциал IT отрасли в целом.

- Льготная процентная ставка по данной программе даже ниже, чем по семейной, а также заметно отличается от актуальных рыночных условий по ипотеке, а значит, у неё есть все шансы стать востребованной и популярной, - комментирует Илья Ткачук.



Подать заявку на оформление субсидированной ипотеки сотрудники IT-компаний могут до 31 декабря 2024 года.



Узнать подробнее об условиях по ипотеке в Примсоцбанке можно на нашем официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.