Праздничный концерт для шелеховских медиков устроили сотрудники ИркАЗа

Коллектив «Медицинского центра помощи и спасения» поздравили с Международным днем медсестры.

В Шелеховской районной больнице сегодня трудятся около четырехсот медицинских сестер, 15 из них в «Медицинском центре помощи и спасения». Борьба с коронавирусом продолжается, поэтому медсестры встречают свой профессиональный праздник на работе – многочасовые дежурства, сложные случаи, защитные костюмы. На лечении в стационарах Шелехова сейчас находится 191 человек, которым нужен ежедневный уход.

Елена Коршунова, старшая медсестра «Медицинского центра помощи и спасения» в Шелехове:

– Огромные слова благодарности за то внимание, которое оказывает нам Иркутский алюминиевый завод. Работа у медперсонала непростая, а иногда и очень тяжёлая. Сотрудникам медцентра не до праздников, и потому вдвойне приятно было немного отвлечься и послушать концерт, который устроили нам творческие заводчане.

В солнечный майский день заводчане нашли время, чтобы скрасить трудовые будни медперсонала. Электролизник Дмитрий Пуляев и литейщик Денис Несмачных в течение часа пели для тех, кто каждый день ухаживает за больными, подбадривает и дает веру в победу над коварной болезнью.

Напомним, что «Медицинский центр помощи и спасения» в Шелехове появился благодаря основателю компании РУСАЛ Олегу Дерипаске. Торжественное открытие состоялось в декабре 2020-го. Уже полтора года в режиме нон-стоп здесь спасают жизни тем, кто стал носителем коронавируса, благодаря современному оборудованию и профессионализму медицинских сотрудников.