Категорически против собеседований в пятницу 13-го только 2% соискателей

Сервис по поиску работы SuperJob узнал, как относятся к собеседованиям в «день неприятностей» работодатели и соискатели. В опросе приняли участие экономически активные граждане и представители компаний из всех округов страны.

Большинство работодателей не обращает внимания на суеверия и готово назначать собеседования на пятницу 13-го (95%). 2% воздержатся от проведения каких-либо интервью в «день неприятностей», еще 1% назначит собеседование только с очень перспективными кандидатами.

Среди соискателей 88% придут на собеседование, выпавшее на пятницу 13-го. 6% ответивших согласятся на собеседование в этот день только с перспективным работодателем, еще 2% категорически откажутся от любых интервью. Причем чуть больше суеверных, которые ни за что не согласятся проходить собеседования в пятницу 13-го, среди россиян в возрасте до 24 лет и респондентов с месячным доходом до 30 тыс. руб. (по 3%).