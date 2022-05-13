Хакеры атакуют системы Сбера

Предположительно, сервера атакуют сотни тысяч злоумышленников, рассказали в Телеграм-канале банка.

Нападения начались в конце февраля. Центр киберзащиты компании отражает их в режиме 24/7. Банк ежедневно фиксирует до нескольких десятков одновременных DDoS-атак.

Самая масштабная атака произошла 6 мая, объем вредоносного трафика в ней составил 400 Gbps. Его сгенерировал ботнет из 27 тыс. устройств.

Нападение успешно отразили, оно никак не повлияло на доступность ресурсов банка.

«Общее количество участников всех кибератак превышает 100 тысяч хакеров», — говорит заместитель председателя правления СберБанка Станислав Кузнецов.