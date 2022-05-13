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РУСАЛ поддержит работающие с социально-незащищёнными категориями населения НКО

РУСАЛ поддержит НКО, работающие с социально-незащищёнными категориями населения в городах ответственности компании, в рамках закрытого грантового конкурса, рассказали SIA.RU в компании.

 Организатор конкурса под названием «Поддержать важно» – Фонд «Центр социальных программ» РУСАЛа (Фонд «ЦСП») - уже направил специальные приглашения в некоммерческие организации и социальные учреждения регионального и общероссийского уровня.

Это организации, имеющие серьёзный опыт в реализации значимых проектов и доказавшие свою эффективность, в том числе в качестве грантополучателей Фонда. За счёт поддержки РУСАЛа они смогут продолжить оказывать качественную помощь нуждающимся в полном объёме, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию.

 - В конце февраля – начале марта многие российские НКО и социальные учреждения столкнулись с прекращением финансирования запланированных проектов в связи со сворачиванием деятельности их грантодателей из числа транснациональных корпораций. Это больно ударило по основным получателям социальной поддержки: людям с ограниченными возможностями здоровья, воспитанникам детских домов и социальных учреждений, особенно в регионах, - прокомментировал Рустам Закиев, директор Департамента обеспечения устойчивого развития бизнеса РУСАЛа. -  Поэтому мы приняли решение направить средства на поддержку тех НКО, которые ставят своей целью обеспечение достойного качества жизни наиболее уязвимых групп населения в регионах ответственности компании.

Традиции развития социальной сферы в городах , где работают предприятия РУСАЛа, заложены основателем компании Олегом Дерипаской. Так, в 2004 году по его инициативе был создан благотворительный фонд «Центр социальных программ». Основная задача фонда — отбор и поддержка наиболее полезных и перспективных социальных инициатив с целью повышение качества социальной инфраструктуры, развитие городской среды, вовлечение жителей в совместную волонтёрскую и общественно полезную деятельность.

География конкурса «Поддержать важно» включает в себя Ачинск, Братск, Волгоград, Красноярск, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск, Тайшет и Шелехов.  Результаты отбора будут размещены на сайте  grants.fcsp.ru  после 20 июня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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