Банк «Открытие» наградил победителей премии «Бизнес- Успех» в рамках всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»

Всероссийский форум «Территория бизнеса — территория жизни» состоялся в Москве в гостиничном комплексе Marriott Imperial Plaza. Банк «Открытие» выступил официальным партнером форума. Представители банка входили в жюри премии «Бизнес-Успех» для компаний малого и среднего бизнеса, рассказали SIA.RU в банке.

XI ежегодный финал премии «Бизнес-Успех» в рамках всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни объединил более двух тысяч участников и предпринимателей со всей страны.

Организаторами выступают Корпорация «Синергия», общероссийские общественные организации «ОПОРА РОССИИ» и «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Агентство стратегических инициатив и Общественная палата РФ.

В рамках форума состоялась пленарная сессия «Бизнес в России: окно возможностей», на которой сессии обсуждались вопросы развития бизнеса в текущих реалиях и меры господдержки малого и среднего предпринимательства.

После пленарной сессии были подведены итоги премии «Бизнес-Успех» и определены 15 победителей в различных номинациях. Банк «Открытие» выступил официальным партнером спонсором номинации «Цифровая экономика». Победитель номинации Олег Ной с проектом agroglobal.pro получил в качестве приза учебный модуль «Управление маркетингом и продажами. Mini-MBA» Moscow Business School, а также ноутбук HUAWEI.