Цены на товары первой необходимости в Иркутской области ниже среднероссийских

Такая же тенденция сохранялась и в апреле.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова сообщила, что по информации Росстата, в Приангарье за период с конца февраля до начала мая на 44 товара первой необходимости индекс роста цен был ниже среднероссийских показателей. В целом мониторинг проводится по 68 видам товаров первой необходимости.

Кроме того, в апреле, по предварительным данным, на 16 из 25 социально значимых продовольственных товаров первой необходимости темп роста цен в регионе также был ниже среднероссийского.

В первую неделю мая ценовая ситуация в регионе также в целом оставалась стабильной. При этом руководитель ведомства отметила, что за этот период отмечено значительное (на 14%) снижение цен на яйца куриные. В среднем по России цены снизились на 3,5%. Также имели тенденцию к снижению цены на сахар, капусту, огурцы, помидоры, бананы. При этом на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости (куры, чай черный, пшеничная мука, масло сливочное, крупа гречневая) цены немного выросли.