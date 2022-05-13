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Банк «Открытие» запустил акцию cо Skillbox

Банк «Открытие» предлагает новым держателям Opencard или карты «120 дней» получить скидку 60% на оплату курсов Skillbox и выиграть сертификат на сумму до 50 000 рублей, рассказали SIA.RU в омпании.

Для получения скидки 60% на оплату курсов Skillbox необходимо оформить дебетовую Opencard или кредитную карту «120 дней» на странице акции (https://www.open.ru/edu_time) до 28 мая. После этого выбрать курс на сайте Skillbox, ввести промокод CONTEST_PRIZE и оплатить его картой «Открытия» до 31 августа 2022 года включительно.

Чтобы принять участие в розыгрыше 5 сертификатов Skillbox на сумму до 50 000 рублей, необходимо после получения в рамках акции карты «Открытия» оплатить ей любую покупку от 100 рублей до 28 мая. Розыгрыш сертификатов состоится 31 мая. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел.

Оформить карту и ознакомится с полными условиями акции можно на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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