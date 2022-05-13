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Сбербанк запустил онлайн-выдачу тендерных гарантий

Сбербанк реализовал возможность онлайн-выдачи тендерных гарантий клиентам малого и микробизнеса. Услуга появилась в СберБизнес, интернет-банке для корпоративных клиентов, рассказали SIA.RU в банке.

Ранее заявки на подготовку обеспечительной документации для проведения закупочных процедур можно было также направлять онлайн, однако подписание документов требовало присутствия в банке. Теперь же и бумажную, и электронную гарантию — по выбору клиента — можно получить максимально быстро без посещения офиса.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:

«За 2021 год, работая по старой схеме, мы выдали более девяти тысяч тендерных гарантий. Сегодня, когда у наших клиентов появилась возможность онлайн-оформления гарантии на всех этапах, мы рассчитываем на рост количества соответствующих заявок. Упрощение процедуры стало возможным после внесения изменений в законодательные акты, поменявшие порядок поэтапного оформления заявки и проведения обеспечительных процедур. Сейчас время на оформление гарантии в банке занимает около трёх минут, а обеспечение и поручительство не требуется».

Срок тендерных гарантий — 37 месяцев, сумма — до 50 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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