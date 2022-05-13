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Российский бюджет «разорвет» при 60 рублях за доллар – аналитик

На сегодня рубль идет к отметке в 65 за доллар.

Аналитик ФГ «Финнам» Андрей Маслов объяснил агентству «Прайм», что, несмотря на снижение ставки ЦБ РФ до 14%, рубль продолжает укрепление, так как сальдо торгового баланса оказалось искажено из-за резкого сокращения импорта.

«Таким образом, хоть и заметно упавший, экспорт превосходит импорт, что, в свою очередь, оказывает серьезную поддержку рублю. Также стоит понимать, что рубль по факту перестал быть «свободно конвертируемой валютой», так как иностранные инвесторы не допущены до торгов, а ЦБ РФ жестко регулирует отток валюты из страны», сказал Маслов.

Перспективу «рубля по 60» аналитик счел маловероятной.

В таком случае бюджет России «разорвётся» и уйдет в дефицит. Оптимальный курс все еще скорее около 80 рублей за доллар, сказал Маслов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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