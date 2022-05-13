Отели на российских курортах были загружены на 80% в майские праздники

Загрузка отелей, например, в Краснодаре и Ставрополье составила около 80%, в Московской области – до 90%.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провел совещание по итогам организации отдыха россиян в майские праздничные выходные. Он отметил готовность ряда регионов к приему большого наплыва туристов и назвал наиболее популярные направления для путешествий:
- Санкт-Петербург,
- Москва,
- Московская область,
- Краснодарский край,
- Ставропольский край.
Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму и ФАС продолжать постоянный мониторинг цен, оперативно анализировать обратную связь от граждан и принимать меры по созданию дополнительной инфраструктуры в регионах с высоким турпотоком.