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Отели на российских курортах были загружены на 80% в майские праздники

Загрузка отелей, например, в Краснодаре и Ставрополье составила около 80%, в Московской области – до 90%.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провел совещание по итогам организации отдыха россиян в майские праздничные выходные. Он отметил готовность ряда регионов к приему большого наплыва туристов и назвал наиболее популярные направления для путешествий:

  • Санкт-Петербург,
  • Москва,
  • Московская область,
  • Краснодарский край,
  • Ставропольский край.

Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму и ФАС продолжать постоянный мониторинг цен, оперативно анализировать обратную связь от граждан и принимать меры по созданию дополнительной инфраструктуры в регионах с высоким турпотоком.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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