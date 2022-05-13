Отели на российских курортах были загружены на 80% в майские праздники

Загрузка отелей, например, в Краснодаре и Ставрополье составила около 80%, в Московской области – до 90%.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провел совещание по итогам организации отдыха россиян в майские праздничные выходные. Он отметил готовность ряда регионов к приему большого наплыва туристов и назвал наиболее популярные направления для путешествий:

Санкт-Петербург,

Москва,

Московская область,

Краснодарский край,

Ставропольский край.

Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму и ФАС продолжать постоянный мониторинг цен, оперативно анализировать обратную связь от граждан и принимать меры по созданию дополнительной инфраструктуры в регионах с высоким турпотоком.