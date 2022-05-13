Памятник культурного наследия горит в Иркутске

В самом центре Иркутска на пересечении улицы Ленина и Карла Маркса в пятницу вечером загорелось неэксплуатируемое здание. Моментально огонь перекинулся на рядом стоящее здание ТЮЗа, которое является объектом культурного наследия.

– Дом Гиллера, бывшие гостиницы «Централь», «Модерн», «Россия», киноконцертный зал «Глобус», –сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, прибывший на место происшествия. – Здание ТЮЗа в течение нескольких лет было закрыто в связи с аварийным состоянием. Эвакуировано 50 человек. Площадь пожара 800 квадратных метров. Работает 10 единиц техники и 40 человек личного состава. Объявлен сбор личного состава Иркутского гарнизона, вводится резервная техника.

По его словам, планировалась реконструкция ТЮЗа, проект должен был пройти экспертизу. В ближайшее время сотрудники службы по охране культурного наследия должны определиться с нанесенным ущербом.

– О конкретных выводах говорить пока рано. Идёт локализация горения. Огонь быстро распространяется, поскольку под кровлей — деревянная обрешетка. Плюс — деревянные перекрытия. Пламя идет по пустотам, – пояснил губернатор.

На время тушения улица Ленина перекрыта для проезда транспорта.