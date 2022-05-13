Запасы алюминия на LME упали до рекордного минимума с 1997 года

Запасы алюминий, доступного для изъятия на складах Лондонской биржи металлов (LME), упали до рекордно низкого уровня, сообщает Bloomberg.



Запасы алюминия на складах упали на 9,7% до 260 275 тонн, пробив установленный в 2000 г. минимум, и достигли самого низкого с 1997 г. уровня. Запасы сократились в этом году уже на 63%, приближаясь к рекордному 12-месячному снижению. Устойчивый спрос и множество производственных сокращений металлургических заводов подтолкнули рынок к углубляющемуся дефициту.



Несмотря на падение запасов, котировки алюминия на бирже нивелировали рост, вызванный публикацией данных о запасах. Это свидетельствует о том, что в фокусе по-прежнему находятся риски для спроса.



За последние несколько недель настроения на рынках металлов резко изменились: опасения по поводу сохраняющегося дефицита предложения уступили место беспокойству состоянием мировой экономики и тем, что ограничения, связанные с коронавирусом, ударят по спросу в Китае, который является крупнейшим потребителем алюминия. В результате стоимость металла упала на 33% с рекордных максимумов, установленных в марте, сведя на нет весь годовой прирост.рии превышала $4000.