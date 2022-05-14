Пожар в здании ТЮЗа в Иркутске тушили почти семь часов

Пожар, который начался в здании Театра юного зрителя в центре Иркутска и соседнем строении в 19:35 13 мая, удалось потушить только спустя почти семь часов – огонь был ликвидирован в 03:00 14 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Локализовали возгорание в 00:50. Пожар начался в неэксплуатируемом двухэтажном кирпичном здании на улице Красноармейской. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям по всему строению и перешел на трехэтажное здание бывшего ТЮЗа.

Тушили возгорание 120 человек и 26 единиц техники, кроме того, сотрудники МЧС защищали от огня соседние строения, улицы Ленина и Карла Маркса перекрыли для проезда транспорта. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров.

Причину пожара выясняют дознаватели и эксперты пожарной лаборатории.