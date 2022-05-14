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Кобзев: Никаких гостиниц и торговых центров на месте горевшего ТЮЗа в Иркутске не будет

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев посетил место крупного пожара, который произошел накануне в здании бывшего Театра юного зрителя в Иркутске – глава области пообещал восстановить и сохранить исторический памятник.

«Хочу сразу сказать, чтобы остановить все домыслы и дискуссии: здание – объект культурного наследия – и подлежит реставрации. Это история, и мы ее будем восстанавливать. Никаких гостиниц, торговых центров, домов и объектов другой функциональности на этом месте не будет!» – заявил он.

Вопрос восстановления объекта будет решаться совместно с министерством культуры и службой по охране объектов культурного наследия. Сегодня эксперты осмотрят здание, оценят ущерб и примут решение  о корректировке проектной документации для реставрации – проект был составлен в 2021 году. После правок документ вновь направят на госэкспертизу.

Напомним, огонь на здание бывшего ТЮЗа перешел с соседнего здания, в котором возник пожар минувшим вечером. Огонь тушили почти семь часов, площадь возгорания – 1 тысяча квадратных метров. Причина случившегося выясняется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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