Опубликован проект нового ТЮЗа в Иркутске

Проектировщик представил губернатору Приангарья Игорю Кобзеву проект реконструкции здания бывшего Театра юного зрителя в Иркутске. SIA.RU публикует эти снимки.

Напомним, огонь на здание бывшего ТЮЗа перешел с соседнего строения, в котором возник пожар минувшим вечером. Огонь тушили почти семь часов, площадь возгорания – 1 тысяча квадратных метров. Причина случившегося выясняется. Губернатор региона Игорь Кобзев заявил, что о сносе здания и преобразовании его в торговый центр и прочие объекты не идет и речи – театр планируется реконструировать, ТЮЗ является историческим памятником.