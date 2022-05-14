Семья Тиньковых подарит Иркутску оборудование для диагностики рака крови за 142 млн рублей

Фонд Семьи Тиньковых в 2022 году безвозмездно передаст Иркутску и Екатеринбургу оборудование для диагностики онкогематологических заболеваний стоимостью 142 млн рублей, сообщается на сайте организации.

Покупка оборудования является частью программы Фонда, цель которой – содействовать развитию диагностики онкогематологических заболеваний в регионах страны. Создатели проекта надеются увеличить показатель выживаемости пациентов с острым миелоидным лейкозом не менее чем на 20%.

Иркутск и Екатеринбург станут первыми территориями, где будет реализована программа. В частности, в столице Приангарья уже согласились присоединиться к проекту Иркутская областная клиническая больница и Областной онкологический диспансер.

Общая стоимость программы на 3 года составит около 400 миллионов рублей, которые будут полностью покрыты за счет средств Фонда семьи Тиньковых. Проект планируют развивать более чем в 20 регионах России.