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Производство препаратов для лечения бронхиальной астмы запустят в Иркутске

Компания «Фармасинтез» намерена запустить производство бронхолитиков в Иркутске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Планируемый объем выпуска бронхолитических лекарственных препаратов составит 136 млн капсул с порошком для ингаляций и 867 тыс. аэрозолей для ингаляций в год. Начало выпуска продукции в гражданский оборот предполагается в 1 квартале 2024 года», – говорится в сообщении.

Производимые препараты будут применяться при лечении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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