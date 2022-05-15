Навигацию для маломерных судов открыли на всех водоемах Иркутской области

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области 15 мая сообщила об открытии навигации для маломерных судов на всех водоемах региона.

«Сегодня, 15 мая, в Иркутской области открыта навигация для маломерных судов на водохранилищах и озере Байкал. На реках она началась чуть раньше – 1 мая. А на реке Ангаре движение маломерных судов разрешено с 1 марта», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что эксплуатация судна разрешена только при наличии индивидуальных спасательных средств у всех лиц, находящихся на борту.

Плавание на маломерных судах допускается после полного очищения акватории ото льда. Недопустимо движение в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях при ограниченной (менее 1 километра) видимости.