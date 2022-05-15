Двое детей случайно сожгли катер в поселке Хужир Ольхонского района

Сообщение о возгорании катера в поселке Хужир Ольхонского района Иркутской области накануне поступило в полицию – прибывшие на место правоохранители выяснили, что причиной пожара стал поджог, виновными в преступлении оказались дети 9 и 13 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

«Юные нарушители признались, что без разрешения владельца проникли на катер, накрытый пологом, и играли со спичками. Они не заметили, что на палубе пролит горюче-смазочный материал. Одна из горящих спичек упала на пол, и он воспламенился. Испугавшись произошедшего, мальчики убежали. В результате инцидента внутренняя часть катера полностью уничтожена», – говорится в сообщении.

В настоящий момент по данному факту ведется проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка в рамках действующего законодательства. В отношении родителей школьников составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.