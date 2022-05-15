Программу стажировок для выпускников запустят в Приангарье, на нее потратят 21 млн рублей

Программу стажировок для выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования запустят власти в регионе, на эти цели потратят более 21 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«Молодых специалистов ждут в центрах занятости по месту жительства. Здесь для них подберут варианты по специальности. Работодатели в данном случае практически ничего не теряют. Из бюджета направлено больше 21 миллиона рублей на частичное возмещение затрат на зарплаты стажерам, страховые взносы во внебюджетные фонды и на выплаты сотрудникам за наставничество», – говорится в сообщении.

В качестве мест стажировки предлагаются как крупные предприятия, так и небольшие компании. Всю дополнительную информацию можно получить в центрах занятости населения по месту жительства – их адреса и телефоны размещены на сайте министерства труда и занятости Приангарья.