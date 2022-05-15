20-летний Владимир Литвинов из Бодайбо погиб во время спецоперации на Украине

Акцию «Герои Z» провели около мемориала в Бодайбо Иркутской области в память погибших военнослужащих на Украине, в рамках мероприятия местные жители отдали дань памяти уроженцу города, 20-летнему Владимиру Литвинову, который погиб во время спецоперации, сообщает администрация.

Фото администрации Бодайбо

«Владимир родился 24.01.2002 года. Призван в армию 02.07.2020 года. В марте 2021 года подписал контракт о прохождении военной службы. Служил в городе Алейске старшим разведчиком. Погиб 05.05.2022 года», – говорится в сообщении.

В акции, которая была инициирована родственниками и друзьями погибшего, молодежью города, приняли участие местные жители, школьники, студенты.