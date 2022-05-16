Мэр Усть-Илимска сообщила о гибели четверых местных жителей на Украине

Мэр города Усть-Илимска Иркутской области Анна Щекина сообщила о гибели четверых местных жителей во время спецоперации на Украине.

Сегодня город простился с Данилом Эхманом, который учился в школе №5. Занимался боксом в СШ «Лесохимик», неоднократно представлял Усть-Илимск на спортивных соревнованиях регионального и всероссийского уровней. После школы учился в УИ ТЛТУ. Затем Данил проходил срочную службу, служил по контракту.

Сергей Павлов был рядовым гвардии. Ему было 27 лет. Он родился и воспитывался в многодетной семье. После окончания школы №5 получил специальность в УИ ТЛТУ. Затем трудился в АО «Агрофирма «Ангара». После срочной службы в армии последние 4 года Сергей служил по контракту в воздушно-десантных войсках в Уссурийске. Его также не стало во время спецоперации – у него остались жена и маленький сын.

Дмитрий Изместьев – старший разведчик-ефрейтор, на момент гибели ему было 20 лет. Родился в Железногорске-Илимском, затем жил и учился в Рудногорске Нижнеилимского района. После школы переехал в Усть-Илимск. В 18 лет был призван на срочную службу. Затем остался служить по контракту в городе Чебаркуль Челябинской области. Еще подростком он решил связать свою жизнь с военной службой.

21-летний Иван Кожевников был ефрейтором. Девятый класс он окончил в школе № 15, также учился в школе искусств №1. Затем была учеба в техникуме в Краснодарском крае. После техникума, уже из Усть-Илимска, был призван на срочную службу, продолжил служить по контракту в городе Клинцы Брянской области. Погиб, как и другие ребята, выполняя боевое задание.