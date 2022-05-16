Список запрещенных к вывозу товаров сократили в России

Это можно считать признаком стабилизации внутреннего рынка и выстраивания обновленных логистических цепочек, говорят эксперты «Российской Газеты».

Ограничения на экспорт ввели в марте для обеспечения безопасности страны и бесперебойного функционирования промышленности. Меры вызваны беспрецедентным давлением на Россию и позволили стабилизировать ситуацию, минимизировав риски вывоза иностранного промоборудования за пределы страны.

В мартовские постановления внесены изменения. Из перечня товаров, ограниченных к вывозу, исключены:

бытовая электроника и потребительские товары,

отдельные товары радиоэлектронной промышленности,

широкий перечень водных судов,

отдельные инструменты и строительно-дорожная техника,

ряд изделий из пластмасс и резины,

стеклянная тара,

товары отраслей автомобилестроения и железнодорожного машиностроения.

Изменения в перечне категорий означает, что первичные опасения дефицита после ревизии логистических цепочек не оправдались, полагает Александр Панов, партнер юридической фирмы BGP Litigation. «Но часть товаров по-прежнему под запретом на экспорт. В частности осталось фармацевтическое оборудование (помимо стеклянной лабораторной посуды) и большая часть электрооборудования», – пояснил он «РГ».

Решение правительства говорит о стабилизации рынка и о налаживании новых каналов поставок, соглашается Павел Сигал, первый вице-президент «ОПОРЫ России». «Прямо сейчас циркуляция на внутреннем рынке России налажена уже в достаточной степени, чтобы экспортный отток продукции (в том числе и техники) не нарушил систему внутренних поставок», – полагает он.