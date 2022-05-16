РУСАЛ помог Братскому педколледжу запустить программу адаптивной физкультуры для детей

В Братском педколледже успешно реализуется проект адаптивной физкультуры для детей с нарушениями зрения, осанки и плоскостопием. В учреждении специально оборудовали спортзал и закупили необходимый инвентарь, сообщает ТРК Братск.

Фото: ТРК Братск

- Для занятий у нас есть мягкий уголок, мягкие маты, деревянные брёвна, гимнастическая скамейка, обручи, мелкое оборудование, мячи, - рассказывает Ирина Попова, руководитель проекта «Неразлучные друзья». – Все это приобретено благодаря РУСАЛу и конкурсу, в котором мы участвовали.

Проект «Неразлучные друзья» стал победителем грантового конкурса Центра социальных программ РУСАЛа «Помогать просто». Фонд организован в 2004 году по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски, основная задача — поддержка наиболее полезных и перспективных социальных проектов, развитие городской среды, вовлечение братчан в волонтёрскую деятельность.

К слову, в педколледже психологи, преподаватели ЛФК и массажисты работают с детьми абсолютно бесплатно. Занятия адаптивной физкультурой проводят каждую субботу. За счёт упражнений разной направленности укрепляют как и физическое состояние, так и психику детей, учат их быть увереннее в себе.

Спортзал для занятий с особенными малышами открыли в педколледже в конце октября, за это время курс адаптации прошли 25 юных братчан. Работали как в группах, так и индивидуально. В дальнейшем организаторы планируют привлечь к участию в мастер-классах и родителей дошколят. Новый набор желающих начнется в сентябре.