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Ростех применит в Якутии «серебряные пули» против пожаров

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Ростех создает спецтехнику и линейку средств для борьбы с пожарами, рассказали SIA.RU в компании.

Среди них – специализированная авиационная и наземная техника, пиротехнические изделия, в том числе пиропатроны для «искусственных осадков». Эти средства позволяют эффективно бороться со стихийными пожарами, что особенно актуально в весенне-летний период в целом ряде регионов России. Например, уже сегодня пиротехника, вызывающая дожди, начнет применяться в пожароопасных районах Якутии», – сказал индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Для тушения природных пожаров на большой площади в географически удаленных и труднодоступных районах используют метод искусственного вызова осадков. Для этого применяют самолеты, оснащенные оборудованием для отстрела специальных пиропатронов ПВ-26М.

В них используется йодистое серебро, частицы которого являются центрами кристаллизации влаги и вызывают «искусственные осадки».

Один патрон примерно за 30 минут способен сформировать дождевой фронт на площади от 20 до 250 кв. км. на высоте от 3 до 8 километров над землей.​​


/ Сибирское Информационное Агентство /
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