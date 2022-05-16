Подорожание энергоносителей и переориентация экспорта — новые источники дохода для России

Даже при учете всех санкций Россия может оказаться в выигрышном положении. Об этом рассказал агентству «Прайм» персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин.

Россия, как один из крупнейших мировых экспортеров, является бенефициаром роста цен на ресурсы, сказал эксперт. Повышение котировок началось еще в пандемию, но ситуация в Украине спровоцировала дополнительный значительный рост мировых цен на основные экспортные товары: энергоносители, цветные металлы, сталь.

Нет сомнений, что ситуация не изменится в ближайшие месяцы, считает эксперт. Для России это на руку: снижение экспорта может быть компенсировано повышением цен. Эмбарго не предполагает одномоментное прекращение импорта из России, но приведет к повышению котировок на энергоносители.

В качестве дополнительных источников получения денег для России может выступать переориентация экспорта: увеличение объемов на тех рынках, с которыми Россия уже работает, а также выход на новые.

«В первую очередь, мы говорим об азиатском направлении, также заинтересованность в расширении объемов торгов уже выразили в Африке и Латинской Америке. Многие наши компании — экспортеры на этих рынках работают, и перестроение цепочек поставок на увеличение объемов не должны стать большой проблемой», — рассказал Чечерин.

В целом в России по итогам 2022 может сложиться профицитный торговый баланс, считает он.