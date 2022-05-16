Юань выгоднее доллара, поскольку на нем можно заработать больше — эксперт Жильников

Юань торгуется на валютном рынке России с 2013 года, но не пользовалась заметным интересом участников до начала текущих событий.

«Юань сейчас может выступить более выгодной покупкой, чем доллар», — рассказал агентству «Прайм» главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО «Промсвязьбанк» Егор Жильников.

Он напомнил, что в кризис 2014 года рубль потерял на пиках по отношению к доллару 139%, а к юаню — лишь 130%. В пандемийный кризис рубль ослаб по отношению к доллару на 34,4%, а к юаню — только на 27%.

«В случае, если бы инвестор приобрел юани в конце февраля и продал на мартовских пиках, то мог бы заработать больше, чем на долларе, ввиду того, что с китайской валютой образовался мультипликативный эффект», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в период восстановления экономики от шоков укрепление рубля было преимущественно более явным в связке с юанем, нежели, чем с долларом.

«В базовом сценарии мы ориентируемся на средний курс юаня на Мосбирже в 2022 году — 13,78 руб., а в 2023 году — 15,64 руб. В стресс-сценарии, в случае военной операции Китая на Тайване, стоимость юаня может опуститься под отметку 9,5 руб. к концу года, однако частично в котировках юаня это уже заложено», — отметил эксперт.

Следует также помнить, по его словам, что юань является ликвидной валютой, которая не подвергалась ограничениям на покупку и продажу во время кризисов ни со стороны Банка России, ни со стороны Нацбанка Китая. Это делает интерес к ней еще более выраженным.