Второй этап благоустройства Нижней набережной стартовал в Иркутске

Рабочие уже начали демонтаж плитки, сообщили в мэрии.

В этом году работы проведут на нижнем ярусе – от обзорной площадки у пешеходного моста до реки Ушаковки. На набережной обновят ограждение, установят 65 уличных фонарей, заменяя побитую плитку.

Посередине променада поставят перголы с качелями, уличные фонари, скамейки и урны. Вдоль подпорной стенки обустроят асфальтовую дорожку для катания на роликах, самокатах и велосипедах.

На нижнем ярусе планируют высадить 83 тополя серебристых. Такие деревья не дают пух и хорошо приживаются в городских условиях. Проектом предусмотрены именно крупномерные зеленые насаждения, чтобы создать теневые зоны.

Напомним, что первый этап благоустройства провели в 2021 году. На участке набережной от улицы Ленина до памятника Якову Похабову обновили ограждения и установили новые опоры освещения, также уложена сухопрессованная плитка.