В Иркутске женщины копят на пенсию активнее, чем мужчины

Так, за последние 12 месяцев женщины купили продуктов в СберНПФ на 155 млн. рублей, в то время как мужчины - в 2,5 раза меньше. Это показал анализ продаж за год.

Анализ договоров индивидуальных пенсионных планов (ИПП), заключённых за последний год, показал, что иркутянки активнее заботятся о своей будущей пенсии: доля заключённых дамами договоров за последний год составила 73% в общем объёме продаж ИПП. Это один из самых высоких показателей по стране.

За год жительницы Иркутска смогли накопить на пенсию 155 млн. рублей, в то время как мужчины — почти 60 млн. рублей.

Большинство россиян, формирующих накопления на пенсию, откладывают деньги ежемесячно, и от пола это не зависит: так поступают 77% женщин и 78% мужчин. Основным инструментом подключения и пополнения счёта для всех является мобильное приложение СберБанк Онлайн. Средняя сумма пополнения ИПП для мужчин составляет 4 тыс. рублей, для женщин — 3 тыс. рублей.

Если иркутянки лидируют по количеству открываемых счетов, то мужчины — по размеру единовременных взносов. Самая крупная за прошедший год сумма единовременного пополнения — почти 4 млн рублей — принадлежит иркутянину. Женский рекорд составил 2,9 млн рублей.

В корпоративных пенсионных программах (КПП), где работники копят деньги на пенсию совместно с работодателем, дамы откладывают средства практически в равной доле с мужчинами. Доля, заключённых женщинами новых договоров КПП, за минувший год составила 50,4% в общем объёме продаж. Однако здесь по размеру взносов лидируют мужчины: средняя сумма пополнения корпоративного счёта для них составила 6 тыс. рублей против 2,7 тыс. рублей у женщин.

Заключить договор корпоративной пенсионной программы со СберНПФ компания может, оставив заявку на сайте фонда, в разделе «Корпоративным клиентам».

Подключить же индивидуальный пенсионный план клиенты фонда могут не только на сайте СберНПФ в разделе «Индивидуальный пенсионный план», но и в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в разделе «Пенсия и сервисы СберНПФ».

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка СберБанка:

«Наши данные показывают, что иркутянки более активны в вопросах собственных сбережений на комфортную жизнь после окончания трудовой карьеры. Однако заботиться о своем будущем нужно всем независимо от пола. Если с 30-35 лет начать участвовать в корпоративной программе или открыть индивидуальный пенсионный план, после 60-65 лет можно рассчитывать на доход не ниже 80% от размера трудового заработка».