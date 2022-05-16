«Универсальная карта» АТБ вошла в тройку лучших кредитных карт по версии организаторов премии Bankiros Awards

В рамках премии Bankiros Awards - 2021 было представлено девять номинаций. «Универсальная карта» АТБ заняла третье место в номинации «Лучшая кредитная карта по версии Bankiros.ru».

Эксперты портала отметили, что цель премии – выявить лидеров финансового рынка, на которых стоит равняться, показать достижения и тренды в банковской сфере, познакомить россиян с профессионалами своего дела.

Выявить лучших в каждой номинации финансистам помогла сложная система оценки. Экспертный совет конкурса учитывал не только цифры, рейтинги и финансовые показатели, но и мнение финансовых экспертов и аналитиков. В состав жюри вошли представители Ассоциации банков России и Ассоциации «‎ФинТех».

Это не первая высокая награда «Универсальной карты». С момента запуска продукта она не раз занимала лидирующие места по оценкам финансовых экспертов различных порталов. В 2022 году она вошла в Топ-5 выгодных кредитных карт по мнению Банки.ру, а также в тройку лучших кредитных карт с льготным периодом по оценке аналитического департамента «Выберу.ру». Кроме того, «Универсальная карта» является лауреатом специальной награды «Эмпатия — за качество клиентского сервиса» премии Retail Finance Awards, проводимой редакцией журнала The Retail Finance, за 2020 год.

«Универсальная карта» АТБ сочетает в себе актуальные и привлекательные опции. Она имеет льготный период 120 дней, который действует не только на покупки, но и на снятие наличных. Владельцы карты становятся участниками программы АТБ Клуб, которая дает возможность получать скидки до 30% на различные услуги: отдых, развлечение, туризм, красота и многое другое. За траты в бонусной категории полагается повышенный кэшбэк до 10%.

Чтобы получить «Универсальную» кредитную карту, можно оставить заявку на сайте АТБ или обратиться в отделение банка. Остались вопросы? Звоните 8-800-775-80-80 (звонок по России бесплатный).