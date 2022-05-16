Банк "Приморье" повысил ставку по вкладу "Максимальный" до 13% годовых

Банк "Приморье" улучшил условия по вкладу "Максимальный" в рублях и повысил ставку до 13% годовых

Процентная ставка зависит от срока вклада:

12% годовых на срок 31 день

13% годовых на срок 91 день

12% годовых на срок 181 день

У вклада "Максимальный" есть ряд преимуществ:

Минимальная сумма вклада не ограничена

Возможность выбора срока вклада от 31 до 1095 дней.

Предусмотрено пополнение вклада

Способ выплаты процентов:

по окончанию срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов;

ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту (при ее наличии);

по окончанию срока действия вклада.

Напомним, что у держателей карт Банка "Приморье" есть возможность улучшить процентную ставку на 0,25 пунктов по вкладу "Максимальный", если открыть его через мобильное приложение или интернет-банк

Рассчитать выгоду по вкладу "Максимальный" на интересующий вас период Вы можете по ссылке

Ознакомиться об условиях вклада "Максимальный" в долларах можно также на нашем сайте

Подробную информацию можно узнать на сайте и в офисах Банка «Приморье», а также у специалистов Контакт-центра по тел. 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный).

* Интернет-банк, Мобильный банк. Подключение к Мобильному банку/Интернет-банку производится при наличии действующей пластиковой карты Банка «Приморье» в соответствии с «Универсальными тарифами по обслуживанию пластиковых карт ПАО АКБ „Приморье“». Вклады застрахованы Агентством по страхованию вкладов (Федеральный закон 177-ФЗ от 23.12.2003 г.).