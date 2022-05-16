Где дешевле всего купить дом в России

Аналитический центр Домклик провел исследование стоимости загородных домов в 17 регионах страны: Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской, Самарской, Ростовской, Воронежской и Волгоградской областях, Краснодарском, Приморском, Красноярском и Пермском краях, республиках Татарстан и Башкортостан.

В указанных 17 регионах на основе объявлений, размещённых на сервисе Домклик, аналитики определили областные города и районы с минимальной стоимостью загородных домов (по состоянию на 8 апреля 2022 года).

Так, в Московской области в тройку лидеров вошли Егорьевск, Лотошино и Зарайск, в которых средняя стоимость дома составляет 1.38, 1.74 и 1.83 млн рублей соответственно (в среднем по области — 7.24 млн рублей).

В Ленинградской области — Киришский район, Подпорожье и Лодейнопольский район (1.05, 1.13 и 1.52 млн рублей; среднее по региону — 4.14 млн рублей).

В Краснодарском крае — Староминский, Кущёвский и Новопокровский районы (1.18, 1.41 и 1.43 млн рублей; среднее по региону — 3.47 млн рублей).

В Республике Татарстан — Актанышский, Сармановский и Буинский районы (0.59, 0.92 и 0.98 млн рублей; среднее по региону — 2.47 млн рублей).

В Приморском крае — Яковлевский, Чугуевский и Черниговский районы (0.75, 0.83 и 1.13 млн рублей; среднее по региону — 2.45 млн рублей).

В Республике Башкортостан — Ермекеевский, Архангельский и Стерлибашевский районы (0.55, 0.55 и 0.61 млн рублей; среднее по региону — 2 млн рублей).

В Ростовской области — Дубовский, Веселовский и Чертковский районы (0.66, 0.72 и 0.77 млн рублей; среднее по региону — 1.97 млн рублей).

В Новосибирской области — Чулым, Краснозёрский и Сузунский районы (0.72, 0.73 и 0.83 млн рублей; среднее по региону — 1.96 млн рублей).

В Красноярском крае — Ирбейский, Курагинский и Казачинский районы (0.21, 0.60 и 0.76 млн рублей; среднее по региону — 1.87 млн рублей).

В Самарской области — Алексеевский, Борский и Пестравский районы (0.49, 0.68 и 0.70 млн рублей; среднее по региону — 1.69 млн рублей).

В Воронежской области — Новохопёрский, Таловский и Репьёвский районы (0.56, 0.57 и 0.69 млн рублей; среднее по региону — 1.55 млн рублей).

В Свердловской области — Верхнесалдинский район, Красноуральск и Кушва (0.54, 0.58 и 0.59 млн рублей; среднее по региону — 1.31 млн рублей).

В Челябинской области — Кизильский и Уйский районы, Куса (0.41, 0.58 и 0.59 млн рублей; среднее по региону — 1.29 млн рублей).

В Волгоградской области — Еланский, Клетский и Ольховский районы (0.40, 0.45 и 0.52 млн рублей; среднее по региону — 1.23 млн рублей).

В Пермском крае — Берёзовский и Суксунский районы, Губаха (0.40, 0.45 и 0.52 млн рублей; среднее по региону — 1.18 млн рублей).

В Нижегородской области — Гагинский, Бутурлинский и Спасский районы (0.35, 0.44 и 0.48 млн рублей; среднее по региону — 1.1 млн рублей).

В Омской области — Павлоградский, Муромцевский районы и Тюкалинск (0.51, 0.63 и 0.68 млн рублей; среднее по региону — 0.97 млн рублей).

Таким образом, в пятёрку лидеров по минимальной средней стоимости домов среди районов и городов 17 исследованных субъектов РФ вошли:

Ирбейский район Красноярского края (210 тыс. рублей) ; Гагинский район Нижегородской области (350 тыс. рублей) ; Берёзовский район Пермского края (400 тыс. рублей) ; Еланский район Волгоградской области (400 тыс. рублей) ; Кизильский район Челябинской области (410 тыс. рублей).

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра сервиса Домклик:

«Спрос на загородные дома демонстрирует характерный для начала сезона рост. В апреле объем предложения по загородным домам на Домклик в целом по России увеличился на 3,9% по сравнению с началом 2022 года (с 310 887 лотов до 322 817 лотов) и более чем на 35% по сравнению с апрелем прошлого года. Надеемся, что новое исследование аналитиков сервиса Домклик поможет нашим клиентам сделать оптимальный выбор».