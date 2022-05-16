ВТБ переводит внедрение ИТ-продуктов на российскую платформу

ВТБ переводит сервисы виртуализации инфраструктуры, необходимые для работы банковских приложений, на импортонезависимую платформу виртуализации OpenStack. Платформа создана на базе открытого ПО и является компонентом облачной платформы VTB.Cloud. OpenStack позволяет оперативно и гибко адаптировать банковские продукты под нужды клиентов за счет ускоренного получения необходимых ресурсов на облачном портале. Теперь на это требуется не более 5 минут.

Платформа OpenStack позволяет исключить зависимость банка от зарубежных вендоров, сохранить уровень информационной безопасности и отказоустойчивости, соответствующий всем необходимым требованиям, а также обеспечить положительный экономический эффект для банка за счет отказа от импортозависимого программного обеспечения.

Перевод существующих информационных систем на OpenStack идет опережающими темпами, а все внедрения осуществляются уже на новой платформе.

«ВТБ в рамках выбранной банком стратегии по импортозамещению продолжает оптимизировать собственные бизнес-процессы и переходить на отечественные разработки. Отказ от необходимости использовать зарубежные решения при внедрении новых продуктов позволит нам не только унифицировать этот процесс на единой платформе, но и обеспечит конкурентное преимущество банка с точки зрения оптимизации разработки продуктов под нужды пользователей банка», — отметил заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

В начале 2021 года в банке ВТБ был создан центр компетенции по развитию технологических инструментов виртуализации инфраструктуры. Проект по переводу критический инфраструктуры информационных систем на импортонезависимую платформу виртуализации OpenStack предполагается завершить до конца 2024 года.