Примсоцбанк отменил комиссии за переводы по "Золотой Короне" и выпуск карты "Сегодня"

Примсоцбанк запускает акцию «Лови момент». С 11 мая по 30 июня клиентам банка не придётся заполнять анкету для открытия счёта, а также оплачивать комиссии за оформление документов по переводам Золотая корона и за выпуск и обслуживание карты «Сегодня».

Отметим, согласно стандартным тарифам банка комиссия за оформление документов по переводу составляет 250 рублей, за выпуск карты – 100 рублей.



Для справки: «Золотая Корона» - это сервис мгновенных безадресных денежных переводов без открытия счета. Сеть пунктов обслуживания насчитывает более 49 000 точек.



Моментальная карта «Сегодня» – это бесплатная карта, изготовления которой ждать не нужно: на ней не печатается имя клиента. После получения карты ей сразу же можно расплачиваться, переводить деньги – всё как на обычной именной карте. При этом на остаток средств начисляется до 3,5%; в зависимости от суммы оборота клиенты могут получить до 2% кэшбэка; в банкоматах любого банка можно получить до 20 000 рублей без комиссии, sms-оповещение бесплатное.



Узнать подробности об акциях Примсоцбанка можно в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.