Корпоративный агротуризм будет доступен на платформе Своё Родное. За городом

Россельхозбанк запускает новое туристическое направление на платформе Своё Родное. За городом – агротуризм для корпоративных клиентов. Инициатива отвечает на рост спроса на корпоративный туризм и способствует поддержке проектов АПК.



Аналитики платформы Своё Родное. За городом Россельхозбанка отмечают более чем троекратное увеличение спроса на фермерские туры за последний год. Чаще всего россияне отправлялись в агротуры в Московскую область, Калмыкию и Краснодарский край.



Высокий спрос на агро-, эко¬- и гастротуры послужил драйвером к диверсификации туризма по целевым аудиториям. РСХБ, отмечая возросшее количество запросов от юридических лиц на агротуры, принял решение расширить линейку своих туристических предложений.



Пилотный проект в направлении корпоративного туризма на платформе Своё Родное. За городом запускается в июне 2022. Он будет включать в себя 5 туров на 5 разных ферм. Для старта проекта была выбрана Московская область, которая, например, предлагает поездку на страусиную ферму «Русский Страус».



«За время пандемии общение между коллегами во многих организациях перешло в онлайн-формат. Это сказалось на продуктивности сотрудников и общих результатах работы, – отмечает Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка. – Мы верим, что совместные корпоративные поездки, к тому же такие интересные и познавательные, как предлагает платформа Своё Родное. За городом, положительно скажутся на атмосфере в коллективе и повысят эффективность как отдельно взятых сотрудников, так и всей компании. К тому же, офисные работники смогут познакомиться с сельским хозяйством и узнать больше о жизни на ферме».РСХБ планирует расширить географию корпоративных фермерских туров до 15 вариантов, среди которых будут маршруты в Краснодарский край, Ленинградскую область и на побережье Черного моря.