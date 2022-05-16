Доля ежедневных расходов россиян сохраняется на высоком уровне

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в апреле на FMCG-товары пришлось 46,7% расходов россиян. Это на 2,4% больше, чем в марте. В годовой динамике индекс вырос на 4,3%.

«Индекс возрастает до максимального значения за последний год, исключая сезональный декабрь. Показатель уже четвертый месяц подряд держится на отметке около 46%, что говорит о том, что закупки впрок все еще присутствуют в модели поведения населения», – отметила старший директор по работе с клиентами Ромир Ксения Пайзанская.

Затраты на FMCG товары характеризуют уровень благосостояния населения, так как это статья расходов, которая обязательно присутствует в бюджете любого домохозяйства. Размер доли затрат на данный сегмент является одним из факторов, определяющих, к какой категории стран по степени благосостояния относится исследуемое население.