Принципам правильного питания на работе стали следовать реже

Число работников, которые в обеденный перерыв питаются правильно, за последние 4 месяца снизилось и среди тех, кто работает удаленно, и среди тех, кто ходит на работу. При этом удаленные сотрудники по-прежнему чаще сообщают о сбалансированности своего рациона.

В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие на территории работодателя и удаленно.

Сотрудники, которые работают на территории работодателя, чаще всего приносят себе обед из дома: так поступает 61% опрошенных. В столовой своей организации обедают 18%, в городских кафе и ресторанах — 8%. Еще 5% респондентов ходят на обед домой, а 2% заказывают доставку еды в офис.

Приносят еду из дома чаще женщины, а перекусывают в столовых и кафе — мужчины. По сравнению с январем текущего года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, брать перекус с собой россияне стали чаще, а ходить в обеденный перерыв в кафе и рестораны — реже.

Среди тех, кто работает удаленно, дома обедают 78% (чаще это женщины), в кафе и ресторанах — 12% (чаще мужчины). Еще 2% опрошенных заказывают доставку еды домой. Число обедающих дома среди удаленных работников за 4 месяца выросло на 3 п.п.

В том, что их обед и перекусы в рабочее время соответствуют принципам здорового питания, однозначно уверены 10% тех, кто ходит на работу, и 19% тех, кто трудится дистанционно. При этом среди удаленных сотрудников о полностью сбалансированном питании женщины сообщали почти втрое чаще мужчин (27% против 10%). О том, что их еда скорее правильная, чем неправильная, рассказали 30% сотрудников, работающих на территории работодателя, и 39% тех, кто на удаленке. На полное несоответствие рациона правилам здорового питания чаще сетуют «очные», чем дистанционные работники (22% против 10%), как, впрочем, и на частичное (38% против 32%).