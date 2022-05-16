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Что раньше – 60 или 70 за доллар?

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Российский рубль в пятницу в очередной раз обновил максимумы с февраля 2020 г, доллар рухнул к 62,6 руб.. Евро  опустился к 65, что равносильно значениям лета 2017 г. Причины укрепления рубля всё те же – продажа 80% экспортной выручки и пауза в бюджетном правиле.

При этом эксперты отмечают техническую перегретость рубля и задаются вопросом — что наступит раньше: доллар упадет к условным 60 руб. (уровень спроса — сразу под 60,9), либо доллар уже развернулся и пошел к 70?

– По сути, мы уже имеем пограничные 65. Cреднесрочные оценки все же строятся на возврате долларом планки 70 и даже движении выше, – отмечают эксперты БКС.

При этом в краткосрочном плане они не исключат достижения в моменте нижнего уровня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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