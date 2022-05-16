Дневник.ру и Минцифры Иркутской области будут развивать в регионе образовательную платформу

Министерство цифрового развития и связи Иркутской области и ООО «Дневник.ру» подписали соглашение о государственно-частном партнерстве. В его рамках планируется создать «Цифровую образовательную платформу Иркутской области». Соглашение заключено на 10 лет.

Инструменты платформы предполагается внедрить в регионе в течение ближайшего месяца. Это не повлечет расходов областного бюджета. Как сообщил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко, проект реализуется в соответствии с решением Правительства Иркутской области.

Платформа предназначена для автоматизации работы образовательных организаций, оказания государственных и муниципальных образовательных услуг в электронном виде, достижения показателей качества и доступности образования.

- По сути это создание единой образовательной информационной среды, вовлекающей всех участников образовательного процесса и предоставляющей возможность равного доступа для устранения цифрового неравенства, - пояснил Игорь Рыморенко.

Педагогам региона будет рекомендовано ежедневно вносить все оценки в журналы посещаемости и успеваемости с использованием платформы.

Дневник.ру – это круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям, защищённая социальная сеть для эффективного общения, электронное обучение, полезные и удобные сервисы и приложения, электронная запись в школы и детские сады, содействие в реализации государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде, региональная и федеральная статистика и отчеты. В образовательной платформе зарегистрировано большинство школ страны: свыше 880 тыс. преподавателей, 8,4 млн учащихся, 4,6 млн родителей из всех регионов России.