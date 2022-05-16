Дневник.ру и Минцифры Иркутской области будут развивать в регионе образовательную платформу

Министерство цифрового развития и связи Иркутской области и ООО «Дневник.ру» подписали соглашение о государственно-частном партнерстве. В его рамках планируется создать «Цифровую образовательную платформу Иркутской области». Соглашение заключено на 10 лет.
Инструменты платформы предполагается внедрить в регионе в течение ближайшего месяца. Это не повлечет расходов областного бюджета. Как сообщил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко, проект реализуется в соответствии с решением Правительства Иркутской области.
Платформа предназначена для автоматизации работы образовательных организаций, оказания государственных и муниципальных образовательных услуг в электронном виде, достижения показателей качества и доступности образования.
- По сути это создание единой образовательной информационной среды, вовлекающей всех участников образовательного процесса и предоставляющей возможность равного доступа для устранения цифрового неравенства, - пояснил Игорь Рыморенко.
Педагогам региона будет рекомендовано ежедневно вносить все оценки в журналы посещаемости и успеваемости с использованием платформы.