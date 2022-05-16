En+ Group увеличит в 2022 году сумму для отдыха сотрудников компании до 157 млн рублей

Эти деньги пойдут на закупку путевок для сотрудников энергетического бизнеса компании и их семей. В общей сложности на эти средства смогут оздоровиться более 5 тысяч человек. Для отдыха и лечения им доступны курорты и дома отдыха в Краснодарском, Ставропольском Красноярском и Алтайском крае, Калининградской, Иркутской, Челябинской, Нижегородской и Новосибирской областях, республиках Бурятия и Тыва.

Также основанная Олегом Дерипаской компания договорилась о предоставлении выгодных условий проживания в отелях и санаториях-партнерах своим сотрудникам. Скидки на сезон весна-лето в 2022 году для них достигают 40% при бронировании мест отдыха в Иркутской и Московской областях, Хакасии, Красноярске и Нижнем Новгороде.

Расходы включают в себя оплату программ оздоровления работников в санаторно-курортных учреждениях, туров выходного дня и путевок в различные базы отдыха и пансионаты, а также организацию отдыха детей сотрудников. В прошлом году направленная на эти цели сумма составила около 123 млн рублей. Детские лагеря в 2021 году посетили около 1300 детей. В этом году их количество возрастет до 1500.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group, отметил:

«Руководство En+ Group совместно с рабочими советами постоянно изучает потребности сотрудников в регионах, добавляя к стандартному компенсационному пакету необходимые для комфортного уровня жизни опции. В фокусе нашего внимания не только обязательные безопасность и удобство рабочих мест, но и благоустройство городской инфраструктуры там, где живут наши сотрудники, создание возможностей для их образования и роста».

В рамках социальной поддержки персонала ранее в этом году было принято решение о повышении заработной платы для всех сотрудников на 10% и росте дотаций на питание. Для работников предприятий Группы также доступна жилищная программа, по которой можно получить ипотечный кредит на покупку жилья у банка-партнера по низкой ставке на 10 лет без первого взноса. Более того, с 1 июня 2022 года En+ Group также вводит доплату семьям сотрудникам, воспитывающих детей-инвалидов, в размере 10 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка. Компания En+ Group на протяжении многих лет занимается развитием городских пространств в сибирских городах. В числе прочего она строит игровые комплексы, инфраструктуру для занятий спортом, медицинские центры. Особенно масштабная работа развернута в Иркутской области.