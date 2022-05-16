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В Иркутске частично отремонтируют дом, в котором жил Киров

В Иркутске объявлены торги на частичный ремонт объекта культурного наследия – «Дома, в котором жил С. М. Киров». Победителю торгов предстоит построить отмостки у здания по адресу улица Халтурина, 2.

– Прием заявок на участие в торгах открыт до 24 мая, начальная цена государственного контракта – 135 200 рублей. Ожидается, что работы завершатся к концу июля этого года, – сообщает RosTender.info.

Здание было возведено приблизительно к концу XIX или к началу XX веков. В 1909 году здесь нелегально жил партийный и государственный деятель Сергей Киров. В настоящее время в доме располагается Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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