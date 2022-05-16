Игорь Кобзев обсудил развитие ЖКХ с Союзом коммунальных предприятий региона

Актуальные вопросы коммунального комплекса Иркутской области обсудили на совещании под руководством губернатора Игоря Кобзева. Участие в заседании приняли представители Ассоциации «Союза коммунальных предприятий Иркутской области».



Фото с сайта правительства Иркутской области

– В городах и районах Иркутской области завершается отопительный сезон. Однако наступающее лето – это не время для отдыха, предстоит подготовка к новой зиме. За счёт средств областного бюджета ежегодно проводится ремонт сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на сумму порядка 1 млрд рублей, – сказал Игорь Кобзев.

Глава региона напомнил, для развития коммунального комплекса в 2022-2023 годах правительству Иркутской области из федерального бюджета предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 8,6 млрд рублей. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры позволит повысить качество предоставляемых коммунальных услуг.

Также Игорь Кобзев заострил внимание на вопросах кадрового обеспечения сферы ЖКХ. На сегодняшний день существует потребность в квалифицированных специалистах экономических и инженерных специальностей, а также рабочих по следующим категориям должностей: машинист котельной, слесарь по ремонту котельного оборудования, слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сантехник. Среди территорий, испытывающих наибольшую потребность в кадрах сферы ЖКХ: Жигаловский, Нижнеилимский район, Киренский, Слюдянский, Черемховский, Тулунский и Бодайбинский районы.

– Внедрение в сфере ЖКХ новых технологий поднимает на новый уровень требования к компетенции кадрового состава. Возрастает потребность в специалистах, умеющих работать с современными технологиями и инструментами, – пояснил заместитель министра жилищной политики и энергетики региона Евгений Ветров.

Он уточнил, что в регионе действует Комплексная программа кадрового обеспечения основных отраслей экономики и социальной сферы на 2021-2030 гг., которая включает в себя профориентационные мероприятия с целью продвижения профессий и специальностей в сфере ЖКХ и энергетики. Программой определены опорные профессиональные образовательные организации, на базе которых будет идти обучение действующих кадров жилищно-коммунальной отрасли

Также на совещании предложили вернуться к проведению конкурса «Лучший по профессии», который в последний раз состоялся в регионе в 2019 году, имел успех, был отмечен Министерством строительства РФ, но в 2020-2021 пандемийные годы не проводился. Конкурсные состязания на постоянной основе позволят повысить престиж профессий сферы ЖКХ.