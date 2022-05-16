Власти помогут собственникам помещений, пострадавших в результате тушения пожара иркутского ТЮЗа

Последствия пожара в центре Иркутска по улице Ленина, 13 помогут устранить собственникам расположенных здесь помещений. Сейчас торговые залы остались без электричества.

Об этом было заявлено на оперативном заседании, которое состоялось на площадке Центра «Мой бизнес». В нем приняли участие представители министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, министерства имущественных отношений, министерства культуры и архивов, регионального МЧС, администрации областного центра, ресурсоснабжающих организаций, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области и сами бизнесмены.

Встречу с бизнесменами, которые вели бизнес в здании на углу улиц Карла Маркса и Ленина, поручил провести глава региона Игорь Кобзев в минувшую субботу во время посещения места пожара.



Здание, являющееся памятником истории и культуры регионального значения, пострадало во время крупного пожара вечером 13 мая. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. В том числе пострадали не только помещения, находящиеся в областной собственности, но и торговые площади. Одна из проблем, с которой столкнулись предприниматели, - необходимость обновления электросетей. В результате пожара был поврежден кабель электроснабжения, и здание обесточено.



– До конца этой недели должна завершиться пожарно-техническая экспертиза. За это время мы поможем предпринимателям найти подрядчика, который выполнит работы на электросетях максимально оперативно. Если для этого потребуется финансовая или организационная помощь, институты развития предпринимательства Иркутской области подключатся к решению вопроса, – сообщила начальник управления развития малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Васильева.



Также на встрече подняли вопрос необходимости организации индивидуального подключения помещений, которые находятся в собственности бизнеса, к системе теплоснабжения. Эту тему курирует администрация города Иркутска. Вопросы подготовки помещений к отопительному сезону обсудят в ближайшее время.